Белое Рождество (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Из закрытой частной школы все ученики, кроме семерых, разъезжаются на рождественские каникулы. Каждый из оставшихся получает по анонимному письму с обвинениями, караемыми, по словам написавшего, проклятием. Вместе с ребятами в события оказываются втянуты школьный учитель, тайно оставшийся ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр.



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