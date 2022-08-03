Белое Рождество (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Белое Рождество. Серия 5
Белое Рождество
1-й сезон
5-я серия
8.42011, Hwaiteu keuriseumaseu
Триллер, Драма16+

Белое Рождество (сериал, 2011) сезон 1 серия 5

Из закрытой частной школы все ученики, кроме семерых, разъезжаются на рождественские каникулы. Каждый из оставшихся получает по анонимному письму с обвинениями, караемыми, по словам написавшего, проклятием. Вместе с ребятами в события оказываются втянуты школьный учитель, тайно оставшийся ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb