Белое Рождество (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Из закрытой частной школы все ученики, кроме семерых, разъезжаются на рождественские каникулы. Каждый из оставшихся получает по анонимному письму с обвинениями, караемыми, по словам написавшего, проклятием. Вместе с ребятами в события оказываются втянуты школьный учитель, тайно оставшийся ученик, которому грозит исключение, и случайно оказавшийся на территории школы психиатр.

