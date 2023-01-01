Биография

Ли Эль — южнокорейская актриса. Родилась в Сеуле 26 августа 1982 года. С ранних лет девочка увлекалась искусством, любила рисовать, танцевать и петь. Ее воображение завораживали театральные постановки, и она часто представляла себя на сцене в образе своих любимых героинь. В школьные годы Ли Эль усердно училась, была активной участницей школьных мероприятий, часто играла в спектаклях. После окончания средней школы поступила в Университет Сонгюнгван и с успехом его окончила. Первый кинематографический успех в биографии Ли Эль пришелся на 2009 год — это роль второго плана в мелодраме «Отличная работа». В том же году актриса приняла участие в съемках фильма «Тайное расследование». Позднее она появилась в сериалах «Игра лжецов», «Грабители», «Влюбленный адвокат по разводам». В 2015 году Ли Эль снялась в политической драме «Инсайдеры», за роль в которой была номинирована на премию «Большой колокол» в категории «Лучшая актриса второго плана». Этот фильм стал самым кассовым в корейском прокате. В 2016-м актриса предстала в образе Джин Ю-юнг в многосерийной драме «Супружеский хаос», погрузившись в новый, более драматичный, образ. Свою первую главную роль Ли Эль сыграла в 2018 году в комедийной драме «Ветер, ветер, ветер». В 2020-м ее фильмография пополнилась ролью второго плана в фильме «Звонок», дебютной режиссерской работе Ли Чхун-хена. В том же году она приступила к съемкам в боевике На Хена «Демон».