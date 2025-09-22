Богомол (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сериал «Богомол» 2025 года — криминальный триллер, образцовый представитель жанра, сочетающий напряженный детективный сюжет с глубоким психологическим анализом.



События разворачиваются вокруг расследования серии жестоких убийств, подражающих убийствам двадцатилетней давности. Оригинальные преступления были совершены преступницей по прозвищу Богомол — она убила пятерых мужчин, за что и получила ироничную кличку. Теперь ей предстоит найти своего подражателя, сотрудничая с группой следователей, в числе которых — ее собственный сын. Хуже всего, что убийца, кажется, намеренно привлек к себе ее внимание, и теперь вступает с заключенной в жуткую интеллектуальную игру…



Чем закончится эта битва умов между двумя убийцами, только один из которых вступил на путь исправления? Дорама «Богомол: Первородный грех» (2025) станет идеальным выбором для поклонников интеллектуальных детективов и психологических триллеров, ценящих сложные сюжетные конструкции и эмоциональную интенсивность. Смотрите мини-сериал с подпиской на Wink.

