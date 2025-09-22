Богомол (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Чон И Син (Го Хён Чжон) - серийная убийца по прозвищу Богомол, которая 20 лет назад жестоко убила пятерых мужчин и отбывает наказание.
Ее сын Чха Су Ёль (Чан Дон Юн) сейчас работает офицером полиции. Когда происходит убийство, являющееся подражанием преступлению Богомола, Чон И Син предлагает свою помощь в поимке преступника с условием, что Чха Су Ёль будет отвечать за расследование.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb