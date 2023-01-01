Биография

Чан Дон-юн — южнокорейский актер. Родился в Тэгу 12 июля 1992 года. Актерский путь Чана Дон-юна примечателен тем, что он не мечтал о сцене с детства, но судьба неожиданно привела его к успеху в киноиндустрии. Изначально стремился к профессии журналиста или литератора, однако неудача при поступлении в вуз изменила его планы, и он поступил на экономический факультет Университета Ханян. В 2015 году Чан оказался в центре внимания, когда обезвредил вооруженного грабителя в магазине. За проявленную храбрость он получил благодарность от полиции Сеула, а последующая известность помогла ему получить предложения на кастинги. В 2016 году Чан Дон-юн дебютировал как актер в сериале «Девчонки из игровой разработки», а затем появился в подростковой детективной драме «Лжесвидетельство Соломона». Уже в 2017 году он исполнил заметные роли в таких проектах, как «Школа 2017», «Личная жизнь помощника менеджера Пака», а также в фильме «Прекрасные дни». За игру в этих работах актер получил награду KBS Drama Awards. Успех Чана закрепился благодаря ролям в сериале «Сказка о Нок Ту» «Поиск», а также участию в фильмах «Корабль в Пусан», «В теле убийцы» и сериале «Оазис».