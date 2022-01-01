Корабль в Пусан (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.



Корабль в Пусан смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.