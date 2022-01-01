Корабль в Пусан (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Боевики, Криминал
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КХРежиссёр
Ким
Хон-сон
- СИАктёр
Со
Ин-гук
- Актёр
Чан
Дон-юн
- СДАктёр
Сон
Дон-иль
- ПХАктёр
Пак
Хо-сан
- ЧСАктриса
Чон
Со-мин
- КЧАктёр
Ко
Чхан-сок
- ЧЁАктриса
Чан
Ён-нам
- СДАктёр
Сон
Джон-хак
- ЛСАктёр
Ли
Сон-ук
- ЧГАктёр
Чхве
Гви-хва
- ХДАктриса
Хон
Джи-юн
- ЧМАктёр
Чон
Мун-сон
- КОАктёр
Квон
О-юль
- КМАктёр
Ким
Мун-хак
- КЧАктёр
Ким
Чхан-хён
- КХСценарист
Ким
Хон-сон
- КХПродюсер
Ким
Хон-сон
- КЧХудожница
Квак
Чон-э
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- КДКомпозитор
Ким
Джун-сон