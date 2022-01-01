Корабль в Пусан
Wink
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Корабль в Пусан
7.92022, Корабль в Пусан
Боевики, Ужасы115 мин18+

Корабль в Пусан (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Боевики, Криминал

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корабль в Пусан»

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