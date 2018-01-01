WinkЩин Мин-гён
Щин Мин-гён
Shin Min-gyeong
- Карьера
- Монтажёр
- Дата рождения
- 12 января 1976 г. (50 лет)
Фильмография
- 8.0
Корабль в Пусан2022, 115 минБесплатно
- 8.3
Мамой клянусь2022, 102 минБесплатно
- 8.2
Обрушение2021, 109 мин
- 7.9
Игра в камешки2020, 102 минБесплатно
- 8.2
Зверь2019, 125 минБесплатно
- 8.6
Дефолт2018, 109 минБесплатно
- 8.3
Воспоминания убийцы2017, 113 минБесплатно
- 9.3
Брат2016, 105 минБесплатно
- 9.0
Мастер2016, 137 минБесплатно
- 8.8
Убийство2015, 134 минБесплатно
- 8.9
Слепая2011, 110 минБесплатно
- 7.4
2012: Цунами2009, 102 мин