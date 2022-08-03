Воспоминания убийцы
Воспоминания убийцы
8.32017, Sarinjaui gieokbeop
Триллер, Криминал113 мин18+

Фильм Воспоминания убийцы (2017)

О фильме

Серийный убийца Ким Бeн-су завязал 17 лет назад. Живeт теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бeн-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто — такой же холодный взгляд убийцы.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

