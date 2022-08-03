Фильм Воспоминания убийцы (2017)
О фильме
Серийный убийца Ким Бeн-су завязал 17 лет назад. Живeт теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бeн-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто — такой же холодный взгляд убийцы.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВЩРежиссёр
Вон
Щин-ён
- СГАктёр
Соль
Гён-гу
- КНАктёр
Ким
Нам-гиль
- КСАктриса
Ким
Соль-хён
- ОДАктёр
О
Даль-су
- ХСАктриса
Хван
Сок-чон
- ЧИАктёр
Чон
Ин-гём
- ЩГАктёр
Щин
Ги-джун
- КХАктёр
Кан
Хан-сэм
- КХАктёр
Ким
Хан-джун
- КДАктриса
Ким
Джон-ён
- ХДСценарист
Хван
Джо-юн
- ВЩСценарист
Вон
Щин-ён
- КЁСценарист
Ким
Ён-ха
- ЮДПродюсер
Ю
Джон-хун
- ВЩПродюсер
Вон
Щин-ён
- КСПродюсер
Ким
Сон-хун
- КДХудожница
Ким
Джон-вон
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- ЧЁОператор
Чхве
Ён-хван
- КДКомпозитор
Ким
Джун-сон