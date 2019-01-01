Зверь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство. В это время из тюрьмы выходит информаторша Чона и, застрелив засадившего её дилера из пистолета детектива, вынуждает его избавиться от трупа — она утверждает, что знает, кто убил школьницу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Криминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЛДРежиссёр
Ли
Джон-хо
- ЛСАктёр
Ли
Сон-мин
- ЮДАктёр
Ю
Джэ-мён
- ЧХАктриса
Чон
Хе-джин
- ЧДАктёр
Чхве
Даниель
- КХАктриса
Ким
Хо-джон
- КБАктёр
Ким
Бён-чхун
- ХГАктёр
Хан
Гю-вон
- КДАктёр
Ким
Дэ-гон
- ЛДСценарист
Ли
Джон-хо
- ОМСценарист
Оливье
Маршаль
- ФМСценарист
Франк
Манкузо
- ЖРСценарист
Жюльен
Рапно
- ЧГПродюсер
Чан
Гён-ик
- КУПродюсер
Ким
У-тхэк
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- ЧСОператор
Чу
Сон-ним