Зверь (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство. В это время из тюрьмы выходит информаторша Чона и, застрелив засадившего её дилера из пистолета детектива, вынуждает его избавиться от трупа — она утверждает, что знает, кто убил школьницу.



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