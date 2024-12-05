Слепая (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Слепая
8.92011, Beulraindeu
Триллер, Детектив110 мин18+

О фильме

Молодая женщина бесследно пропадает, а через несколько дней другую девушку насмерть сбивает машина и скрывается с места преступления. Полиция принимается за расследование этих двух дел, предполагая, что похититель и совершивший наезд водитель — одно и то же лицо. Практически единственная зацепка, которая может помочь установить личность преступника, это показания двух свидетелей — молодого человека Ки-сопа и слепой девушки Су-а, подающей большие надежды студентки Национальной полицейской академии. Однако проблема заключается в том, что они рассказывают о произошедшем совершенно по-разному, настаивая каждый на своей правоте.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb