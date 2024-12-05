Слепая (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Молодая женщина бесследно пропадает, а через несколько дней другую девушку насмерть сбивает машина и скрывается с места преступления. Полиция принимается за расследование этих двух дел, предполагая, что похититель и совершивший наезд водитель — одно и то же лицо. Практически единственная зацепка, которая может помочь установить личность преступника, это показания двух свидетелей — молодого человека Ки-сопа и слепой девушки Су-а, подающей большие надежды студентки Национальной полицейской академии. Однако проблема заключается в том, что они рассказывают о произошедшем совершенно по-разному, настаивая каждый на своей правоте.

