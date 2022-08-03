Дефолт (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

В основе сюжета – Азиатский финансовый кризис конца 90-х. В 1997 году руководительница подразделения Банка Кореи прогнозирует скорый обвал экономики и пытается донести эту информацию до сильных мира сего, но у них находятся свои причины, чтобы не придать словам женщины особого значения.

