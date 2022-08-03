Дефолт (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
В основе сюжета – Азиатский финансовый кризис конца 90-х. В 1997 году руководительница подразделения Банка Кореи прогнозирует скорый обвал экономики и пытается донести эту информацию до сильных мира сего, но у них находятся свои причины, чтобы не придать словам женщины особого значения.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
Время109 мин / 01:49
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Чхве
Гук-хи
- Актриса
Ким
Хе-су
- Актёр
Ю
А-ин
- ХДАктёр
Хо
Джун-хо
- Актёр
Чо
У-джин
- Актёр
Венсан
Кассель
- КХАктёр
Ким
Хон-пха
- ОХАктёр
Ом
Хё-соп
- СЁАктёр
Сон
Ён-чхан
- КХАктёр
Квон
Хэ-хё
- ЧХАктёр
Чо
Хан-чхоль
- ОССценарист
Ом
Сон-мин
- ЛЮПродюсер
Ли
Ю-джин
- ОХПродюсер
О
Хё-джин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЧГХудожница
Чхэ
Гён-хва
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- ЧЧОператор
Чхве
Чхан-мин
- КТКомпозитор
Ким
Тхэ-сон