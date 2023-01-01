Биография

Венсан Кассель — французский актер, режиссер и продюсер. Родился в Париже 23 ноября 1966 года. Кинодеятель вырос в семье знаменитого актера Жан-Пьера Касселя. В юношестве посещал строгую католическую школу, которая напрочь отбила тягу к религии. Впервые выступил на сцене в Нью-Йорке, а вернувшись в Париж, играл в театре Жана-Луи Барро. Обрести Венсану Касселю небывалый успех помог режиссер Мэтью Кассовица, который пригласил его в картину «Ненависть». Далее он снялся в лентах «Жанна Д’Арк» и «Доберман». Всего в фильмографии Венсана более 100 кинолент. Актер наиболее известен по таким проектам, как биографическая драма «Елизавета», комедийный триллер с обворожительной Николь Кидман «Именинница», эпичная интерпретация самой известной сказки о чудодейственной силе любви «Красавица и чудовище», мрачный триллер «Цена измены», фэнтезийных фильм ужасов «Страшные сказки», драматический триллер «Черный лебедь», боевик 2016 года «Джейсон Борн», завораживающий триллер Дэнни Бойла «Транс», биографическая мелодрама «Дикарь» и завораживающая драма на грани мистики и реальности «Шоу Мистико».