Видок: Охотник на призраков (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.52018, L'Empereur de Paris
Триллеры, Криминал115 мин18+
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Сюжет
Известный на всю Францию преступник Эжен Франсуа Видок бежит из-под стражи и скрывается в Париже под видом торговца. Спустя 6 лет полиции удается его рассекретить, и Видок соглашается содействовать жандармам. Доскональное знание криминального мира помогает герою в его новой работе сыщика.
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Приключения, Криминал, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Жан-Франсуа
Рише
- Актёр
Венсан
Кассель
- ПШАктёр
Патрик
Шене
- Актёр
Аугуст
Диль
- Актриса
Ольга
Куриленко
- ДЛАктёр
Дени
Лаван
- ФМАктриса
Фрейя
Мавор
- Актёр
Дени
Меноше
- ЖПАктёр
Жером
Пули
- ДТАктёр
Джеймс
Тьерре
- Актёр
Фабрис
Лукини
- ЭБСценарист
Эрик
Беснард
- Сценарист
Жан-Франсуа
Рише
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ЭГХудожник
Эмиль
Гиго
- ПГХудожник
Пьер-Ив
Геро
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами