Видок: Охотник на призраков
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Видок: Охотник на призраков

Видок: Охотник на призраков (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, L'Empereur de Paris
Триллеры, Криминал115 мин18+

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Сюжет

Известный на всю Францию преступник Эжен Франсуа Видок бежит из-под стражи и скрывается в Париже под видом торговца. Спустя 6 лет полиции удается его рассекретить, и Видок соглашается содействовать жандармам. Доскональное знание криминального мира помогает герою в его новой работе сыщика.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Видок: Охотник на призраков»

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