Видок: Охотник на призраков (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Известный на всю Францию преступник Эжен Франсуа Видок бежит из-под стражи и скрывается в Париже под видом торговца. Спустя 6 лет полиции удается его рассекретить, и Видок соглашается содействовать жандармам. Доскональное знание криминального мира помогает герою в его новой работе сыщика.



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