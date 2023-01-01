Дени Меноше

Биография

Известный французский актер Дени Менюше родился в Анген-Ле-Бен 18 сентября 1976 года. Играть на телевидении в сериалах начал довольно поздно: его дебют как актера кино состоялся лишь в 2003 году в фильме «Осень». Фильм Деми Менюше «Робин Гуд», в котором актер играл в паре с Расселом Кроу, вышел в прокат 2010 года. Роли Деми Менюше в боевиках и исторических драмах почти всегда соседствовали с работами знаменитых актеров, такими, как «Бесславные ублюдки», где играл Бред Питт, или «Облава» с Жаном Рено. Также в личной коллекции актера есть знаменитая сага «Ганнибал. Восхождение» и сериал «Отряд особого назначения», который был отмечен национальной премией «Молодой перспективный актер».