Даже в цивилизованном обществе гнев и алчность способны пробудить в человеке хищника. Испано-французский триллер, вошедший в программу Каннского кинофестиваля.



Французы Антуан и Ольга переезжают в солнечную Галисию, чтобы вести фермерское хозяйство. Этому не очень рады местные жители: многие из них не жалуют иностранцев. Кроме того, супруги мешают братьям Лорено и Шану отдать землю под ветрогенераторы и тем самым превратить это место в золотую жилу. Деревенские главари угрожают французской паре, портят их имущество и всячески пытаются заставить отказаться от затеи с фермой. Антуан и Ольга не соглашаются, и братья переходят черту... Чем закончится противостояние супругов с воинственными деревенскими испанцами?



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