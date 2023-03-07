О фильме
Даже в цивилизованном обществе гнев и алчность способны пробудить в человеке хищника. Испано-французский триллер, вошедший в программу Каннского кинофестиваля.
Французы Антуан и Ольга переезжают в солнечную Галисию, чтобы вести фермерское хозяйство. Этому не очень рады местные жители: многие из них не жалуют иностранцев. Кроме того, супруги мешают братьям Лорено и Шану отдать землю под ветрогенераторы и тем самым превратить это место в золотую жилу. Деревенские главари угрожают французской паре, портят их имущество и всячески пытаются заставить отказаться от затеи с фермой. Антуан и Ольга не соглашаются, и братья переходят черту... Чем закончится противостояние супругов с воинственными деревенскими испанцами?
Дени Меноше в драме «Хищники» — фильм 2022 года можно смотреть в хорошем качестве на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- РСРежиссёр
Родриго
Сорогойен
- Актриса
Марина
Фоис
- Актёр
Дени
Меноше
- ЛСАктёр
Луис
Саэра
- ДААктёр
Диего
Анидо
- МКАктриса
Мари
Коломб
- ЛМАктриса
Луиза
Мерелас
- ХМАктёр
Хосе
Мануэль Фернандес и Бланко
- ФПАктёр
Федерико
Перес Рей
- ХВАктёр
Хавьер
Варела
- ДМАктёр
Дэвид
Менендес
- ИПСценарист
Изабель
Пенья
- РССценарист
Родриго
Сорогойен
- ИКПродюсер
Ибон
Корменсана
- ЖЛПродюсер
Жан
Лабади
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- МЛХудожница
Марта
Лоза Алонсо
- АдМонтажёр
Альберто
дель Кампо
- ОАКомпозитор
Оливье
Арсон