Биография

Марина Фоис — французская актриса и сценарист. Номинантка премии «Сезар». Родилась в Булонь-Бийанкуре 21 января 1970 года. Марина стала известна в 1990-х годах как участница труппы «Лесные разбойники» — писала скетчи и выступала в комедийных шоу на Comédie! и Canal+. В 2001 году ушла из труппы, чтобы сосредоточиться на своей карьере в кино. Марина Фоис снялась в 80 с лишним фильмах и сериалах. А впервые на экране она появилась в главной роли в короткометражке La Perme в 1993 году, в 1994 году последовала роль второго плана в комедии «Голубая каска». Марина также снялась в комедиях «Адский небоскреб», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатры», «Полупансион», «Миллион лет до нашей эры», «Маленькая игра без последствий», «Я страшненькая», «Билет в космос». Одну из своих самых ярких ролей актриса сыграла в 2002 году в драмеди «Потерявшие и ищущие». А в 2007 году произошел поворот в ее карьере: она сыграла главную роль в драме Кристин Каррьер «Дорогая». Потом Фоис снялась в лентах «Простая душа», «Бал актрис», «Код изменился», «Глаза его матери». Выступила в главной роли в мелодраме «Несколько счастливцев», семейной комедии «Буль и Билл», детективе «Буря». К лучшим ролям актрисы относят сыгранные ею в картинах «Дорогая», «Полисс», «Безукоризненная», «Мастерская» и «Хищники».