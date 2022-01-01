То самое лето
Wink
Фильмы
То самое лето
6.82022, Cet été-là
Драмы, Комедии95 мин16+
Можно купить за минуты

То самое лето (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Лиричная и солнечная история взросления двух подруг-школьниц от режиссера «Голоса семьи Белье» и «Как жениться и остаться холостым» с участием Гаэля Гарсиа Берналя. Маленькая Дюна каждое лето ездит с родителями в их семейный дом во французских Ландах. Вот только в прошлом году этого не случилось, а отношения ее отца и матери стали более холодными. Но в этот раз все трое опять едут на отдых, и Дюна вновь встречает свою подругу Матильду. Они проводят много времени вместе, гуляют по лесу и пробираются на вечеринки ко взрослым. К сожалению, эти каникулы будут не столь беззаботны, как привыкла Дюна — ей придется столкнуться с тяготами мира взрослых. Как это изменит ее, узнаете из фильма «То самое лето» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

То самое лето смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «То самое лето»

Всё