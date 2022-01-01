То самое лето (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Лиричная и солнечная история взросления двух подруг-школьниц от режиссера «Голоса семьи Белье» и «Как жениться и остаться холостым» с участием Гаэля Гарсиа Берналя. Маленькая Дюна каждое лето ездит с родителями в их семейный дом во французских Ландах. Вот только в прошлом году этого не случилось, а отношения ее отца и матери стали более холодными. Но в этот раз все трое опять едут на отдых, и Дюна вновь встречает свою подругу Матильду. Они проводят много времени вместе, гуляют по лесу и пробираются на вечеринки ко взрослым. К сожалению, эти каникулы будут не столь беззаботны, как привыкла Дюна — ей придется столкнуться с тяготами мира взрослых. Как это изменит ее, узнаете из фильма «То самое лето» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лартиго
- РПАктриса
Роз
Пу-Пеллисер
- ЖААктриса
Жюльетт
Авланж
- Актриса
Марина
Фоис
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- Актриса
Кьяра
Мастроянни
- АМАктриса
Анхела
Молина
- АВАктриса
Адель
Вим
- ХФАктёр
Хьюго
Фернандес
- ПЛАктёр
Пело
Лавьель
- СВАктриса
Сандрин
Варгас
- ДГСценарист
Дэльфин
Глейз
- ЭЛСценарист
Эрик
Лартиго
- МТСценарист
Марико
Тамаки
- Продюсер
Ален
Атталь
- ФЛПродюсер
Филипп
Логи
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Слепченко
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- НВАктриса дубляжа
Надежда
Винокурова
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин