Биография

Инга Сметанина – актриса театра, кино, рекламы и дубляжа, родилась 21 февраля 1974 года. Фильмография насчитывает 14 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 100 ролей дубляжа. Известность актрисе принесли роли в драмах «Русалка», «Доктор», многосерийных фильмах «Оттепель», «Пробуждение». В 1999 году стала выпускницей ГИТИСа (курс О. Кудряшова). Участвовала в постановках Театра Эль Арт. Первым фильмом Инги Сметаниной стала короткометражная лента режиссера Анны Меликян «До востребования». Затем актриса снялась в нескольких популярных сериалах «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки». В 2007 году на экраны вышла драма «Русалка» с участием актрисы. Одну из ролей Инга Сметанина исполнила в драме «Доктор» (2012). В 2013 году участвовала в съемках сериала В. Тодоровского «Оттепель». Партнерами по съемочной площадке стали М. Ефремов, Е. Цыганов, А. Яценко, А. Чиповская, В. Исакова. В 2019 году снялась в фантастической драме «Пробуждение». Актриса снимается в рекламе, профессионально занимается озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов. Ее голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Зачетный препод», «Лучшее во мне», «Вторая жизнь Уве», «Американская история преступлений», «Зеленая книга» и др.