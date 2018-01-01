Инга Сметанина
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 21 февраля 1974 г. (51 год)
Биография
Инга Сметанина – актриса театра, кино, рекламы и дубляжа, родилась 21 февраля 1974 года. Фильмография насчитывает 14 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 100 ролей дубляжа. Известность актрисе принесли роли в драмах «Русалка», «Доктор», многосерийных фильмах «Оттепель», «Пробуждение». В 1999 году стала выпускницей ГИТИСа (курс О. Кудряшова). Участвовала в постановках Театра Эль Арт. Первым фильмом Инги Сметаниной стала короткометражная лента режиссера Анны Меликян «До востребования». Затем актриса снялась в нескольких популярных сериалах «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки». В 2007 году на экраны вышла драма «Русалка» с участием актрисы. Одну из ролей Инга Сметанина исполнила в драме «Доктор» (2012). В 2013 году участвовала в съемках сериала В. Тодоровского «Оттепель». Партнерами по съемочной площадке стали М. Ефремов, Е. Цыганов, А. Яценко, А. Чиповская, В. Исакова. В 2019 году снялась в фантастической драме «Пробуждение». Актриса снимается в рекламе, профессионально занимается озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов. Ее голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Зачетный препод», «Лучшее во мне», «Вторая жизнь Уве», «Американская история преступлений», «Зеленая книга» и др.
Фильмография
- 7.5
Я всегда буду помнить ваши лица2023, 113 мин
- 6.6
Бесстрашные летуны2023, 91 мин
- 7.4
Год отпуска2023, 96 минБесплатно
- 7.6
Вкус любви2022, 88 мин
- 6.9
Проклятие черного паука2022, 111 мин
- 6.8
То самое лето2022, 95 мин
- 8.1
Денежная игла2021, 108 мин
- 5.5
Сигнал бедствия2021, 95 мин
- 8.0
Октагон: Боец vs Рестлер2020, 94 мин
- 7.5
Марионетка2020, 107 мин
- 8.6
Коллекторы 22020, 93 мин
- 7.8
Он тебя не отпустит2020, 101 мин
- 7.6
Проклятие ведьмы2020, 106 мин
- 6.4
Наваждение Джули2020, 86 мин
- 7.9
Сила стихии2020, 90 мин
- 7.6
Декретный отрыв2020, 103 мин
- 7.0
Последняя пуля2020, 87 мин
- 8.4
Мужчины со слабостями2019, 102 мин
- 8.3
Плюс один2019, 90 мин
- 6.8
Преследование2019, 81 мин