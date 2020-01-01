Проклятие ведьмы (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
XVII век. Времена чумы и безжалостной охоты на ведьм. Дьявол протягивает руку помощи девушке, попавшей в заточение Святой инквизиции. Под пытками от нее требуют признаться в сговоре с темными силами. Однако, чем дольше девушка терпит мучения, тем меньше у неe сил сопротивляться предложению Князя тьмы.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыУжасы, Драмы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- НМРежиссёр
Нил
Маршалл
- ШКАктриса
Шарлотта
К�ирк
- ШПАктёр
Шон
Пертуи
- СУАктёр
Стивен
Уоддингтон
- ДААктёр
Джо
Андерсон
- СМАктриса
Сюзанн
Мэгоуэн
- ИУАктёр
Иэн
Уайт
- КГАктёр
Каллум
Гульден
- СЛАктёр
Сара
Лэмби
- ЛОАктёр
Леон
Окенден
- ЭКАктриса
Эмма
Кэмпбелл-Джонс
- НМСценарист
Нил
Маршалл
- ШКСценарист
Шарлотта
Кирк
- ЭЭСценарист
Эд
Эверс-Свинделл
- ДКПродюсер
Дэниэл-Конрад
Купер
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- НММонтажёр
Нил
Маршалл
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- КДКомпозитор
Кристофер
Дрэйк