Проклятие ведьмы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

XVII век. Времена чумы и безжалостной охоты на ведьм. Дьявол протягивает руку помощи девушке, попавшей в заточение Святой инквизиции. Под пытками от нее требуют признаться в сговоре с темными силами. Однако, чем дольше девушка терпит мучения, тем меньше у неe сил сопротивляться предложению Князя тьмы.



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