Проклятие ведьмы
Wink
Фильмы
Проклятие ведьмы
7.62020, The Reckoning
Драмы, Ужасы106 мин18+

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Проклятие ведьмы (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

XVII век. Времена чумы и безжалостной охоты на ведьм. Дьявол протягивает руку помощи девушке, попавшей в заточение Святой инквизиции. Под пытками от нее требуют признаться в сговоре с темными силами. Однако, чем дольше девушка терпит мучения, тем меньше у неe сил сопротивляться предложению Князя тьмы.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие ведьмы»

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