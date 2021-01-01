5.52021, Mayday
Фэнтези, Детективы95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сигнал бедствия (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Ана работает в ресторане, проводящем свадебные церемонии. Когда во время одной из них в заведении выключается электричество, она переносится на загадочный остров, куда группа девушек, прикрываясь сигналом бедствия, заманивает и убивает мужчин, которые, кажется, постоянно ведут войны. Это позволяет им наконец-то почувствовать себя свободными. Но вскоре Ана понимает, что не готова быть настолько жестокой.
Сигнал бедствия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb
- КЧРежиссёр
Карен
Чинорре
- ГВАктриса
Грэйс
Ван Паттен
- Актриса
Миа
Гот
- ГРАктриса
Гавана
Роуз Лю
- ССАктриса
Стефани
Соколински
- ТПАктёр
Теодор
Пеллерен
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ФМАктёр
Франо
Маскович
- Актёр
Златко
Бурич
- ФПАктёр
Франческо
Пьячентини-Смит
- НААктёр
Натаниэл
Аллен
- КЧСценарист
Карен
Чинорре
- КЧПродюсер
Карен
Чинорре
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- СЛОператор
Сэм
Леви
- КСКомпозитор
Колин
Стетсон