Сигнал бедствия
Wink
Фильмы
Сигнал бедствия
5.52021, Mayday
Фэнтези, Детективы95 мин18+
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Сигнал бедствия (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ана работает в ресторане, проводящем свадебные церемонии. Когда во время одной из них в заведении выключается электричество, она переносится на загадочный остров, куда группа девушек, прикрываясь сигналом бедствия, заманивает и убивает мужчин, которые, кажется, постоянно ведут войны. Это позволяет им наконец-то почувствовать себя свободными. Но вскоре Ана понимает, что не готова быть настолько жестокой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Фэнтези, Детективы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сигнал бедствия»

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