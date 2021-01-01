Сигнал бедствия (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Ана работает в ресторане, проводящем свадебные церемонии. Когда во время одной из них в заведении выключается электричество, она переносится на загадочный остров, куда группа девушек, прикрываясь сигналом бедствия, заманивает и убивает мужчин, которые, кажется, постоянно ведут войны. Это позволяет им наконец-то почувствовать себя свободными. Но вскоре Ана понимает, что не готова быть настолько жестокой.



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