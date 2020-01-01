Коллекторы 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.62020, The Debt Collector 2
Боевики, Комедии93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Продолжение опасных приключений профессиональных сборщиков долгов. На этот раз босс отправил Фрэнчи и Сью в Лас-Вегас за деньгами, которые ему задолжала нечистая на руку владелица казино. Тем временем на след коллекторов выходит наркобарон, мечтающий отомстить им за смерть брата.
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джесси
Джонсон
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ВКАктёр
Владимир
Кулих
- МСАктриса
Марина
Сиртис
- СКАктёр
Ски
Карр
- ЧКАктриса
Чарити
Коллинз
- НМАктриса
Нг
Мэйлин
- ЖДАктёр
Жермен
Джэкокс
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ДДСценарист
Джесси
Джонсон
- СССценарист
Стю
Смолл
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- ТАПродюсер
Тони
Адлер
- ЧАПродюсер
Чарльз
Артур Берг
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- БМХудожник
Брандо
МакКлюр
- КДХудожница
Крис
Дескинс
- ДХОператор
Джонатан
Холл
- ШМКомпозитор
Шон
Мюррэй