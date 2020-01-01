Коллекторы 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение опасных приключений профессиональных сборщиков долгов. На этот раз босс отправил Фрэнчи и Сью в Лас-Вегас за деньгами, которые ему задолжала нечистая на руку владелица казино. Тем временем на след коллекторов выходит наркобарон, мечтающий отомстить им за смерть брата.



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