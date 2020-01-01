Коллекторы 2
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Коллекторы 2

Коллекторы 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.62020, The Debt Collector 2
Боевики, Комедии93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Продолжение опасных приключений профессиональных сборщиков долгов. На этот раз босс отправил Фрэнчи и Сью в Лас-Вегас за деньгами, которые ему задолжала нечистая на руку владелица казино. Тем временем на след коллекторов выходит наркобарон, мечтающий отомстить им за смерть брата.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коллекторы 2»

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