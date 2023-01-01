Скотт Эдкинс
Scott Adkins
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 17 июня 1976 г. (48 лет)
Биография
Скотт Эдкинс — английский актер, продюсер и сценарист. Родился в Великобритании 17 июня 1976 года. Будущий кинодеятель получил образование в школе Епископа Вессея. Увлечением Скотта с детства был спорт, а единоборствами он занялся вплотную с 10 лет. Актерством Эдкинс заинтересовался в ходе тренировок. Так он попал на курсы драмы, а затем получил место в Драматической академии в Дугласе. Скотт Эдкинс наиболее известен по картине «Неоспоримые», в которой сыграл Юрия Бойко и самостоятельно выполнял все трюки. Также в фильмографии актера выделяются ленты «Экстремальный вызов», «Питбуль», «Стюардессы», «Доктор Стрэндж», «Случайный шпион», «Мутанты Икс», «Денни цепной пес», «Розовая пантера», «Универсальный солдат 4», «Коллекторы», «Наемник» и «Война в Карамузе».
Фильмография
Актёр
- 7.7
На прицеле2024, 89 мин
- 7.8
Игра киллеров2022, 94 мин
- 8.0
Падение замка2021, 85 мин
- 7.5
Последний шанс2021, 92 мин
- 8.4
Заложник2020, 81 мин
- 8.6
Коллекторы 22020, 93 мин
- 8.5
Тройная угроза2019, 91 мин
- 8.5
Британский психопат2019, 84 мин
- 9.5
Ип Ман 4: Финал2019, 100 мин
- 8.3
Коллекторы2018, 92 мин
- 8.2
Дикий пес2017, 91 минБесплатно
- 9.3
Неоспоримый 42016, 86 мин
- 8.5
Хулиганы 32013, 89 минБесплатно
- 8.9
Геракл: Начало легенды2013, 94 мин
- 7.9
Гринго2012, 94 минБесплатно
- 9.5
Неоспоримый 32010, 92 минБесплатно
- 8.4
Ниндзя2009, 82 минБесплатно
- 9.4
Неоспоримый 22005, 93 минБесплатно