Биография

Скотт Эдкинс — английский актер, продюсер и сценарист. Родился в Великобритании 17 июня 1976 года. Будущий кинодеятель получил образование в школе Епископа Вессея. Увлечением Скотта с детства был спорт, а единоборствами он занялся вплотную с 10 лет. Актерством Эдкинс заинтересовался в ходе тренировок. Так он попал на курсы драмы, а затем получил место в Драматической академии в Дугласе. Скотт Эдкинс наиболее известен по картине «Неоспоримые», в которой сыграл Юрия Бойко и самостоятельно выполнял все трюки. Также в фильмографии актера выделяются ленты «Экстремальный вызов», «Питбуль», «Стюардессы», «Доктор Стрэндж», «Случайный шпион», «Мутанты Икс», «Денни цепной пес», «Розовая пантера», «Универсальный солдат 4», «Коллекторы», «Наемник» и «Война в Карамузе».