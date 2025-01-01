Эль Дьябло (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Бывший преступник приезжает в Колумбию, чтобы украсть свою дочь-подростка у местного криминального авторитета. Брутальный экшен «Эль Дьябло» — фильм со Скоттом Эдкинсом о том, каким непростым может стать семейное воссоединение.
Раньше Крис Чейни был грабителем банков, но, проведя 15 долгих лет в тюрьме, намерен изменить свою жизнь. Однако перед этим ему предстоит выполнить важную миссию в Колумбии. Нелегально пробравшись в страну, Крис похищает Элизу, дочь сурового криминального авторитета Висенте, чтобы вывезти девочку-подростка в Америку, подальше от колумбийского криминального подполья. Крис признается Элизе, что он ее биологический отец и таким образом пытается выполнить обещание, которое дал ее матери — любой ценой защищать девочку от Висенте. Скрыться от гнева босса картеля будет непросто: Висенте назначил за голову Криса огромную цену. Кроме того, по их с Элизой следу идет Ворон, профессиональный убийца, который хочет использовать девочку в своих целях.
Сможет ли Крис добиться своей цели, расскажет «Эль Диабло» (2025). Смотрите боевик динамичный боевик с захватывающими драками и погонями на Wink.
Рейтинг
- ЭДРежиссёр
Эрнесто
Диас Эспиноса
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- МСАктёр
Марко
Сарор
- АдАктриса
Аланна
де ла Роса
- ЛААктёр
Луис
Альфредо Веласко
- ХКАктёр
Хайме
Корреа
- ДГАктёр
Джейсон
Гурвитц
- ДПАктриса
Диана
Патрисия Ойос
- МдАктриса
Мария
дель Розарио
- ХКАктёр
Хэмилтон
Касас
- Сценарист
Скотт
Эдкинс
- МССценарист
Марко
Сарор
- ЭДСценарист
Эрнесто
Диас Эспиноса
- МХПродюсер
Мэттью
Хелдерман
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- Продюсер
Крэйг
Баумгартен
- ЛДПродюсер
Люк
Дилан Тейлор
- ДГПродюсер
Джейсон
Гурвитц
- МСПродюсер
Марко
Сарор
- ЭДМонтажёр
Эрнесто
Диас Эспиноса
- РКомпозитор
Рокко