Эль Дьябло (фильм, 2025) смотреть онлайн

Эль Дьябло
Эль Дьябло
2025, Diablo
Боевик, Криминал18+

Контент станет доступным 09.10.2025

О фильме

Бывший преступник приезжает в Колумбию, чтобы украсть свою дочь-подростка у местного криминального авторитета. Брутальный экшен «Эль Дьябло» — фильм со Скоттом Эдкинсом о том, каким непростым может стать семейное воссоединение.

Раньше Крис Чейни был грабителем банков, но, проведя 15 долгих лет в тюрьме, намерен изменить свою жизнь. Однако перед этим ему предстоит выполнить важную миссию в Колумбии. Нелегально пробравшись в страну, Крис похищает Элизу, дочь сурового криминального авторитета Висенте, чтобы вывезти девочку-подростка в Америку, подальше от колумбийского криминального подполья. Крис признается Элизе, что он ее биологический отец и таким образом пытается выполнить обещание, которое дал ее матери — любой ценой защищать девочку от Висенте. Скрыться от гнева босса картеля будет непросто: Висенте назначил за голову Криса огромную цену. Кроме того, по их с Элизой следу идет Ворон, профессиональный убийца, который хочет использовать девочку в своих целях.

Сможет ли Крис добиться своей цели, расскажет «Эль Диабло» (2025).

Страна
Колумбия, США
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD

Актёры и съёмочная группа фильма «Эль Дьябло»