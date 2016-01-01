Неоспоримый 4 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Испытание судьбой и путь к искуплению. Фильм «Неоспоримый 4» доступен на Wink! Скотт Эдкинс возвращается в роли Юрия Бойка в напряженном боевике, где каждый удар имеет значение.



После трагического боя, где Юрий нечаянно убивает своего соперника на ринге, он погружается в глуб�окий кризис. Вскоре чемпион узнает, что вдова погибшего страдает от финансовых трудностей и зависимости от криминального авторитета. Решив стать ее защитником, мужчина принимает участие в серии крайне сложных поединков. С каждым новым противником, Бойка не только сражается за жизнь и благополучие вдовы, но и борется с собственными внутренними демонами.



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