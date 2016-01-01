Неоспоримый 4 (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
Испытание судьбой и путь к искуплению. Фильм «Неоспоримый 4» доступен на Wink! Скотт Эдкинс возвращается в роли Юрия Бойка в напряженном боевике, где каждый удар имеет значение.
После трагического боя, где Юрий нечаянно убивает своего соперника на ринге, он погружается в глуб�окий кризис. Вскоре чемпион узнает, что вдова погибшего страдает от финансовых трудностей и зависимости от криминального авторитета. Решив стать ее защитником, мужчина принимает участие в серии крайне сложных поединков. С каждым новым противником, Бойка не только сражается за жизнь и благополучие вдовы, но и борется с собственными внутренними демонами.
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Информация
Рейтинг
- ТЧРежиссёр
Тодор
Чапканов
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ТДАктриса
Теодора
Духовникова
- АААктёр
Алон
Абутбул
- ЮВАктёр
Юлиан
Вергов
- БЧАктёр
Брахим
Чаб
- ПЧАктёр
Пол
Чахиди
- ППАктёр
Петио
Петков
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- ВМАктёр
Владимир
Михайлов
- МФАктёр
Мартин
Форд
- ДНСценарист
Дэвид
Н. Уайт
- БДСценарист
Боаз
Дэвидсон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- АФПродюсер
Айзек
Флорентайн
- Продюсер
Марк
Гилл