Неоспоримый 4
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Неоспоримый 4

Неоспоримый 4 (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.32016, Boyka: Undisputed IV
Боевики86 мин18+
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Сюжет

Испытание судьбой и путь к искуплению. Фильм «Неоспоримый 4» доступен на Wink! Скотт Эдкинс возвращается в роли Юрия Бойка в напряженном боевике, где каждый удар имеет значение.

После трагического боя, где Юрий нечаянно убивает своего соперника на ринге, он погружается в глубокий кризис. Вскоре чемпион узнает, что вдова погибшего страдает от финансовых трудностей и зависимости от криминального авторитета. Решив стать ее защитником, мужчина принимает участие в серии крайне сложных поединков. С каждым новым противником, Бойка не только сражается за жизнь и благополучие вдовы, но и борется с собственными внутренними демонами.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb