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Неоспоримый 4
Актёры и съёмочная группа фильма «Неоспоримый 4»

Актёры и съёмочная группа фильма «Неоспоримый 4»

Режиссёры

Тодор Чапканов

Тодор Чапканов

Todor Chapkanov
Режиссёр

Актёры

Скотт Эдкинс

Скотт Эдкинс

Scott Adkins
АктёрBoyka
Теодора Духовникова

Теодора Духовникова

Teodora Duhovnikova
АктрисаAlma
Алон Абутбул

Алон Абутбул

Alon Abutbul
АктёрZourab (в титрах: Alon Moni Aboutboul)
Юлиан Вергов

Юлиан Вергов

Julian Vergov
АктёрSlava
Брахим Чаб

Брахим Чаб

Brahim Chab
АктёрIgor Kazmir (в титрах: Brahim Achabbakhe)
Пол Чахиди

Пол Чахиди

Paul Chahidi
АктёрKiril
Петио Петков

Петио Петков

Petio Petkov
АктёрDominik
Валентин Ганев

Валентин Ганев

Valentin Ganev
АктёрWarden
Владимир Михайлов

Владимир Михайлов

Vladimir Mihaylov
АктёрPriest
Мартин Форд

Мартин Форд

Martyn Ford
АктёрKoshmar

Сценаристы

Дэвид Н. Уайт

Дэвид Н. Уайт

David N. White
Сценарист
Боаз Дэвидсон

Боаз Дэвидсон

Boaz Davidson
Сценарист

Продюсеры

Боаз Дэвидсон

Боаз Дэвидсон

Boaz Davidson
Продюсер
Айзек Флорентайн

Айзек Флорентайн

Isaac Florentine
Продюсер
Марк Гилл

Марк Гилл

Mark Gill
Продюсер