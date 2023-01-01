Биография

Израильский продюсер и режиссер Боаз Дэвидсон у себя на родине известен как создатель культовых фильмов, а в остальном мире – как продюсер самых успешных боевиков последних десятилетий. Будущий режиссер родился в Тель-Авиве в 1943 году. После окончания школы Дэвидсон был удостоен правительственной стипендии. Она позволила молодому человеку получить профильное образование в Лондонской киношколе. Профессиональную деятельность Боаз Дэвидсон начал в Израиле в качестве сценариста и режиссера. В семидесятые годы он снял десяток комедий, самой известной из которых стала «Вечеринка в бильярдной». Начиная с 1979 года Дэвидсон работает в США. В начале своей голливудской карьеры израильский кинематографист выступал режиссером фильмов категории Б таких, как «Последний американский девственник» и «За бананами». Последним режиссерским проектом Дэвидсона стала лента «В поисках Лолы» (1997). После нее кинематографист сосредоточился на роли продюсера. Список фильмов Боаза Дэвидсона включает такие картины, как «16 кварталов», «Механик», «Неудержимые», «Падение Лондона», «Рэмбо: Последняя кровь» и многие другие. Количество проектов, над которыми Дэвидсон работал в качестве продюсера, приближается к 200. Кроме того, на протяжении своей карьеры кинематографист поучаствовал в написании более 50 сценариев.