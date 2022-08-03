Механик
Wink
Фильмы
Механик
8.22005, The Mechanik
Боевик, Драма90 мин16+

Механик (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

«Механик» — это классический боевик с элементами драмы, где ветеран Афганской войны мстит русской мафии за свою семью. В США фильм выходил в прокат под названием «Русский специалист».

Главный герой фильма — Николай Черенко, бывший российский спецназовец, который после трагических событий оставляет службу и становится механиком в маленьком городке. Жизнь Николая меняется, когда местная мафия убивает его жену и сына. Жажда мести помогает ему найти преступника и всадить в него пулю. Спустя несколько лет после этого Николай перебирается в Америку, где однажды к нему обращается женщина с просьбой спасти ее дочь, похищенную русской мафией. Николай тут же соглашается, узнав, что похититель — это тот самый убийца его семьи, чудом выживший. Это последний шанс механика завершить начатое.

Поклонникам Дольфа Лундгрена и любителям динамичных боевиков рекомендуем фильм «Механик» — смотреть онлайн его вы можете на видеосервисе Wink без рекламы и в отличном качестве!

Страна
Германия, США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Механик»