Механик (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Механик» — это классический боевик с элементами драмы, где ветеран Афганской войны мстит русской мафии за свою семью. В США фильм выходил в прокат под названием «Русский специалист».
Главный герой фильма — Николай Черенко, бывший российский спецназовец, который после трагических событий оставляет службу и становится механиком в маленьком городке. Жизнь Николая меняется, когда местная мафия убивает его жену и сына. Жажда мести помогает ему найти преступника и всадить в него пулю. Спустя несколько лет после этого Николай перебирается в Америку, где однажды к нему обращается женщина с просьбой спасти ее дочь, похищенную русской мафией. Николай тут же соглашается, узнав, что похититель — это тот самый убийца его семьи, чудом выживший. Это последний шанс механика завершить начатое.
- Режиссёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- БКАктёр
Бен
Кросс
- ИПАктёр
Иван
Петрушинов
- ОЛАктриса
Оливия
Ли
- РВАктёр
Райчо
Василев
- АБАктёр
Асен
Блатечки
- АААктёр
Антони
Агиров
- ВЙАктёр
Валери
Йорданов
- ДААктёр
Деян
Ангелов
- ИГАктёр
Ивайло
Герасков
- Сценарист
Дольф
Лундгрен
- СППродюсер
Скотт
Путман
- ДВПродюсер
Дэвид
Варод
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ММХудожница
Марта
Миронска
- РВОператор
Росс
В. Кларксон
- ЭККомпозитор
Элиа
Кмирал