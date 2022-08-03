Механик (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

«Механик» — это классический боевик с элементами драмы, где ветеран Афганской войны мстит русской мафии за свою семью. В США фильм выходил в прокат под названием «Русский специалист».



Главный герой фильма — Николай Черенко, бывший российский спецназовец, который после трагических событий оставляет службу и становится механиком в маленьком городке. Жизнь Николая меняется, когда местная мафия убивает его жену и сына. Жажда мести помогает ему найти преступника и всадить в него пулю. Спустя несколько лет после этого Николай перебирается в Америку, где однажды к нему обращается женщина с просьбой спасти ее дочь, похищенную русской мафией. Николай тут же соглашается, узнав, что похититель — это тот самый убийца его семьи, чудом выживший. Это последний шанс механика завершить начатое.



Поклонникам Дольфа Лундгрена и любителям динамичных боевиков рекомендуем фильм «Механик» — смотреть онлайн его вы можете на видеосервисе Wink без рекламы и в отличном качестве!

