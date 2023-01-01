Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 3 ноября 1957 г. (67 лет)
Биография
Дольф Лундгрен – американский актер, режиссер, продюсер и сценарист шведского происхождения. Родился актер Дольф Лундгрен в 1957 году в Стокгольме. Он был старшим ребенком в семье инженера и преподавательницы иностранных языков. С младенчества Дольф рос крайне болезненным ребенком, над которым постоянно насмехались из-за его слабости. Чтобы доказать всем, что он чего-то стоит, парень в школе начал заниматься единоборствами. В возрасте двадцати лет выиграл чемпионат Швеции. Служил в военно-морской пехоте этой страны. А после демобилизации поступил в университеты в Сиднее и в Стокгольме. Знает несколько языков и считается самым образованным актером. Решив изменить свою жизнь и попробовать себя в другой роли, Дольф Лунгрен едет в Нью-Йорк и начинает работать моделью. Параллельно он учится на курсах актерского мастерства. Дебютом в кино стала небольшая роль в кинокартине «Вид на убийство». После чего парень пытается получить приглашение на пробы в других фильмах, но из-за высокого роста (196 см) ему везде отказывают. Но Дольф не отчаивается, продолжает стучаться во все двери, делает фотосессию в форме боксера, и долгожданная роль в широкоформатном фильме – его! Он сыграл одного из главных персонажей в фильме «Рокки-4». На счету актера несколько десятков кинокартин, и в каждой из них он выкладывается по полной. Чаще всего встретить Дольфа Лунгрена можно в боевиках
Фильмография
- 7.5
Крайне опасен2024, 81 мин
- 6.5
Разборка в Гранде2023, 92 мин
- 8.4
Неудержимые 42023, 99 мин
- 6.8
В тылу врага2022, 82 минБесплатно
- 8.0
Падение замка2021, 85 мин
- 7.1
На колесах2017, 36 мин
- 7.2
Кража2017, 83 минБесплатно
- 9.3
Неудержимые 32014, 121 мин
- 7.8
Кровь искупления2013, 81 минБесплатно
- 7.2
Безвыходная ситуация2012, 88 минБесплатно
- 7.6
Тайник2012, 95 мин
- 9.2
Неудержимые 22012, 98 мин
- 9.1
Неудержимые2010, 99 мин
- 8.1
Механик2005, 90 минБесплатно
- 7.8
Ретроград2004, 89 минБесплатно
- 7.3
Универсальный агент2000, 91 мин
- 7.6
Внезапный удар2000, 90 минБесплатно
- 8.3
Воздушный охотник1999, 91 мин
- 8.1
Чистильщик1998, 92 минБесплатно
- 9.3
Универсальный солдат1992, 99 минБесплатно