Биография

Дольф Лундгрен – американский актер, режиссер, продюсер и сценарист шведского происхождения. Родился актер Дольф Лундгрен в 1957 году в Стокгольме. Он был старшим ребенком в семье инженера и преподавательницы иностранных языков. С младенчества Дольф рос крайне болезненным ребенком, над которым постоянно насмехались из-за его слабости. Чтобы доказать всем, что он чего-то стоит, парень в школе начал заниматься единоборствами. В возрасте двадцати лет выиграл чемпионат Швеции. Служил в военно-морской пехоте этой страны. А после демобилизации поступил в университеты в Сиднее и в Стокгольме. Знает несколько языков и считается самым образованным актером. Решив изменить свою жизнь и попробовать себя в другой роли, Дольф Лунгрен едет в Нью-Йорк и начинает работать моделью. Параллельно он учится на курсах актерского мастерства. Дебютом в кино стала небольшая роль в кинокартине «Вид на убийство». После чего парень пытается получить приглашение на пробы в других фильмах, но из-за высокого роста (196 см) ему везде отказывают. Но Дольф не отчаивается, продолжает стучаться во все двери, делает фотосессию в форме боксера, и долгожданная роль в широкоформатном фильме – его! Он сыграл одного из главных персонажей в фильме «Рокки-4». На счету актера несколько десятков кинокартин, и в каждой из них он выкладывается по полной. Чаще всего встретить Дольфа Лунгрена можно в боевиках