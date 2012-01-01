Безвыходная ситуация (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.22012, Small Apartments
Драмы, Криминал88 мин18+
Сюжет
Лысый чудак Франклин Франклин грезит о Швейцарских Альпах, а пока снимает квартиру с двумя маргиналами и переписывается с душевнобольным братом. Однажды проблем у героя становится еще больше — по нелепой случайности он убивает своего несносного арендодателя и пытается выйти сухим их воды.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЙОРежиссёр
Йонас
Окерлунд
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- Актриса
Рози
Перес
- Актриса
Аманда
Пламмер
- Актёр
Джеймс
Каан
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- РУАктриса
Ребел
Уилсон
- ДДАктёр
Ди
Джей Куоллс
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- КМСценарист
Крис
Миллис
- ТУПродюсер
Тимоти
Уэйн Петернел
- БТПродюсер
Бонни
Тиммерман
- БОХудожница
Б.
Окерлунд
- ЙОМонтажёр
Йонас
Окерлунд
- ПМОператор
Пер
М. Экберг
- ПГКомпозитор
Пер
Гессле