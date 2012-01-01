Безвыходная ситуация
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Безвыходная ситуация

Безвыходная ситуация (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

7.22012, Small Apartments
Драмы, Криминал88 мин18+

Сюжет

Лысый чудак Франклин Франклин грезит о Швейцарских Альпах, а пока снимает квартиру с двумя маргиналами и переписывается с душевнобольным братом. Однажды проблем у героя становится еще больше — по нелепой случайности он убивает своего несносного арендодателя и пытается выйти сухим их воды.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безвыходная ситуация»

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