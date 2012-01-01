Безвыходная ситуация (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лысый чудак Франклин Франклин грезит о Швейцарских Альпах, а пока снимает квартиру с двумя маргиналами и переписывается с душевнобольным братом. Однажды проблем у героя становится еще больше — по нелепой случайности он убивает своего несносного арендодателя и пытается выйти сухим их воды.



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