Петер Стормаре
Peter Stormare
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 27 августа 1953 г. (71 год)
Биография
Петер Стормаре — шведский и американский актер, продюсер, сценарист, режиссер и музыкант. Родился в Арбро 27 августа 1953 года. После окончания школы Петер вместе с родителями перебрался в Стокгольм и поступил в Королевский драматический театр, где оттачивал актерское мастерство следующие 11 лет, отметившись в 1988 году ролью Гамлета у Ингмара Бергмана. В 1990 году стал заместителем художественного руководителя токийского театра «Глобус» и руководил постановками шекспировских пьес. Стормаре сформировал группу Blonde from Fargo и выпустил два музыкальных альбома. Дебют Петера Стормаре в кино случился в 1982 году фильмом «Фанни и Александр», а главный виток его актерская карьера обрела после переезда в Нью-Йорк в 1993 году и роли злодея в фильме братьев Коэн «Фарго». Позже актер сотрудничал со Стивеном Спилбергом в «Парке юрского периода: Затерянный мир», Майклом Бэем в картинах «Армагеддон» и «Плохие парни 2», Ларсом Фон Триером в «Танцующей в темноте» и другими титулованными режиссерами.
Фильмография
Актёр
- 5.5
Криптополис2021, 85 минБесплатно
- 6.8
Секретные файлы: Над небесами2018, 78 мин
- 6.6
Трансформация2016, 96 минБесплатно
- 8.4
Гнев2014, 94 минБесплатно
- 7.2
Безвыходная ситуация2012, 88 минБесплатно
- 9.0
"Веселые" каникулы2011, 92 мин
- 8.2
Криминальная фишка от Генри2011, 103 минБесплатно
- 7.9
5 неизвестных2005, 81 минБесплатно
- 8.1
Танцующая в темноте2000, 131 мин
- 7.9
Изображая Бога1997, 90 мин