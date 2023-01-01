Биография

Петер Стормаре — шведский и американский актер, продюсер, сценарист, режиссер и музыкант. Родился в Арбро 27 августа 1953 года. После окончания школы Петер вместе с родителями перебрался в Стокгольм и поступил в Королевский драматический театр, где оттачивал актерское мастерство следующие 11 лет, отметившись в 1988 году ролью Гамлета у Ингмара Бергмана. В 1990 году стал заместителем художественного руководителя токийского театра «Глобус» и руководил постановками шекспировских пьес. Стормаре сформировал группу Blonde from Fargo и выпустил два музыкальных альбома. Дебют Петера Стормаре в кино случился в 1982 году фильмом «Фанни и Александр», а главный виток его актерская карьера обрела после переезда в Нью-Йорк в 1993 году и роли злодея в фильме братьев Коэн «Фарго». Позже актер сотрудничал со Стивеном Спилбергом в «Парке юрского периода: Затерянный мир», Майклом Бэем в картинах «Армагеддон» и «Плохие парни 2», Ларсом Фон Триером в «Танцующей в темноте» и другими титулованными режиссерами.