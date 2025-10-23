Наследие (фильм, 2018) смотреть онлайн
Молодой детектив идет по следу криминального авторитета, которому помогает неуловимый киллер с четким сводом правил. Фильм «Наследие» — остросюжетная криминальная драма с Петером Стормаре и Джастином Чатвином о детях, расплачивающихся за грехи отцов.
На полицейский автомобиль, перевозивший сырье для изготовления наркотиков, совершено дерзкое нападение. За расследование берется Майкл Конноли, амбициозный детектив, мечтающий выйти из тени отца-полицейского, обстоятельства смерти которого разрушили его репутацию. Майкл быстро начинает подозревать, что в деле замешан знаменитый гангстер Анджело Леонетти, которому все это время удавалось избегать правосудия. Однако, несмотря на все усилия Конноли, важные свидетели умирают один за другим. За ними охотится Курт Шлихтер, профессиональный убийца, работающий на Леонетти. Вскоре Майкл понимает, что в опасности находятся не только те, кто непосредственно связан с преступлениями, но и близкие ему люди.
