7.72023, The Ritual Killer
Триллер, Криминал88 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
Профессор и призрачный убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследования неизменно заходят в тупик, поскольку убийца исчезает с места преступления, словно призрак. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором Мэклзом, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки тёмных сил практикуются человеческие жертвоприношения. Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за жестокими преступлениями.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Джордж
Галло
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Коул
Хаузер
- ВДАктёр
Вернон
Дэвис
- ДДАктёр
Джузеппе
Дзено
- Актёр
Петер
Стормаре
- ТААктриса
Талия
Ассераф
- ББАктёр
Боб
Бауэрсокс
- КААктриса
Коссио
Аврора
- СДАктёр
Сиди
Диоп
- РГАктёр
Рон
Гоулман
- КГАктриса
Кристина
Гранди
- МХАктриса
Мюриэль
Хилейр
- БКАктёр
Брайан
Курландер
- НЛАктёр
Ник
Лорен
- ДЛАктриса
Джули
Лотт
- БЛАктёр
Билл
Лакетт
- ДМАктёр
Добромир
Машуков
- БМАктёр
Брок
Морс
- ЛПАктриса
Лара
Пиктет
- МРАктриса
Маюми
Роллер
- РСАктёр
Ричард
Сальваторе
- ПСАктёр
Пол
Сэмпсон
- ЛСАктёр
Люк
Стратт-МакКлюр
- КУАктёр
Кэлвин
Уильямс
- ЭБАктёр
Эндрю
Браун
- КДАктриса
Кристи
Дюбуа
- ГГАктриса
Глория
Гонниллини
- ДТАктёр
Джои
Трэйвик
- ДВСценарист
Дженнифер
Вебре
- ЛДСценарист
Лука
Джилиберто
- ФДСценарист
Фердинандо
Делль’Омо
- НАПродюсер
Нат
Адамс
- ДБПродюсер
Джефф
Боулер
- АГМонтажёр
Айван
Готье
- АСОператор
Анджей
Секула