Профессор и призрачный убийца
Wink
Фильмы
Профессор и призрачный убийца
7.72023, The Ritual Killer
Триллер, Криминал88 мин18+
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Профессор и призрачный убийца (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Полиции разных стран сталкиваются с серией загадочных и жестоких убийств, похожих на ритуальные. Расследования неизменно заходят в тупик, поскольку убийца исчезает с места преступления, словно призрак. Взявшись за дело, детектив Бойд знакомится с университетским профессором Мэклзом, изучающим древние магические культы, в которых для получения поддержки тёмных сил практикуются человеческие жертвоприношения. Теперь профессору предстоит окунуться в глубины психологии убийц и раскрыть тайну, стоящую за жестокими преступлениями.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Профессор и призрачный убийца»