Морган Фриман
Morgan Freeman
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 1 июня 1937 г. (87 лет)
Биография
Морган Фриман — американский актер, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар» за фильм «Малышка на миллион». Родился в Мемфисе 1 июня 1937 года. В возрасте 8 лет будущий актер сыграл свою первую роль в постановке старшей школы Гринвуд в Миссисиппи. Отказавшись учиться в университете, Фриман пошел в механики ВВС. После службы будущий кинодеятель не мог найти себе занятие по душе и подрабатывал то клерком, то танцором. Записавшись на актерские курсы в Лос-Анджелесе, он решил связать свою жизнь с ремеслом артиста и начал играть в театре, в 1968 году дебютировав на Бродвее. Актерская карьера Моргана Фримана стартовала в начале 1970-х годов с ролей в сериалах и малоизвестных фильмах. Первым прорывом для кинодеятеля стала главная роль в оскароносной драме «Шофер мисс Дэйзи» в 1989 году. За следующие 30 с лишним лет Фриман снялся во многих известных кинокартинах, среди которых ленты «И пришел паук», «Семь», «Побег из Шоушенка», «Темный рыцарь», «Пока не сыграл в ящик», «Особо опасен» и другие.
Фильмография
Актёр
- 6.1
Стрелок2024, 100 мин
- 8.1
57 секунд2023, 95 мин
- 8.3
Последний рейс2022, 109 мин
- 8.3
Все только начинается2017, 89 минБесплатно
- 9.1
Падение Лондона2016, 94 минБесплатно
- 8.8
Сама жизнь2014, 88 минБесплатно
- 9.3
Падение Олимпа2013, 114 минБесплатно
- 9.2
РЭД2010, 106 минБесплатно
- 8.9
РЭД (в переводе Гоблина)2010, 106 мин
- 8.0
Кража в музее2008, 86 минБесплатно
- 8.0
10 шагов к успеху2006, 77 минБесплатно
- 8.0
Контракт2005, 92 минБесплатно
- 9.2
Дэнни Цепной пес2005, 98 минБесплатно
- 9.1
Счастливое число Слевина2005, 105 минБесплатно
- 8.1
Эдисон2005, 95 минБесплатно
- 9.4
Малышка на миллион2004, 127 минБесплатно
- 8.0
Сестричка Бетти1999, 109 минБесплатно
- 8.4
Ливень1997, 92 минБесплатно
- 8.3
Красавчик Джонни1989, 89 минБесплатно