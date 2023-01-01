Биография

Морган Фриман — американский актер, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар» за фильм «Малышка на миллион». Родился в Мемфисе 1 июня 1937 года. В возрасте 8 лет будущий актер сыграл свою первую роль в постановке старшей школы Гринвуд в Миссисиппи. Отказавшись учиться в университете, Фриман пошел в механики ВВС. После службы будущий кинодеятель не мог найти себе занятие по душе и подрабатывал то клерком, то танцором. Записавшись на актерские курсы в Лос-Анджелесе, он решил связать свою жизнь с ремеслом артиста и начал играть в театре, в 1968 году дебютировав на Бродвее. Актерская карьера Моргана Фримана стартовала в начале 1970-х годов с ролей в сериалах и малоизвестных фильмах. Первым прорывом для кинодеятеля стала главная роль в оскароносной драме «Шофер мисс Дэйзи» в 1989 году. За следующие 30 с лишним лет Фриман снялся во многих известных кинокартинах, среди которых ленты «И пришел паук», «Семь», «Побег из Шоушенка», «Темный рыцарь», «Пока не сыграл в ящик», «Особо опасен» и другие.