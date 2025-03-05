«Стрелок» (2024) — фильм про ветерана спецназа, у которого наркоторговцы похитили сыновей. Напряженный боевик с Морганом Фриманом и Люком Хемсвортом.



Ли Ганнер — заслуженный ветеран и полковник спецназа, который недавно вышел в отставку. Он мечтает о спокойной жизни, хочет наслаждаться природой и проводить больше времени с сыновьями Люком и Трэвисом. Кажется, что поездка в горы — идеальная возможность забыть о былых боях. Но семейный отдых превращается в смертельную гонку, когда Ли натыкается на нарколабораторию, спрятанную среди скал. Теперь Ганнер и его дети — нежелательные свидетели. За ними охотятся не только разъяренные наркоторговцы, но и агенты под прикрытием, которые слишком долго внедрялись в преступную сеть, чтобы дать операции сорваться. Теперь, чтобы спасти сыновей, Ганнеру снова придется воевать.



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