Биография

Люк Хемсворт — австралийский актер, снимающийся в кино и сериалах. Номинировался на премию Гильдии киноактеров США. Родился в Мельбурне 5 ноября 1980 года. Рос с двумя братьями, которые позже также стали актерами. У мальчиков было обычное детство, которое проходило на природе — семья после рождения третьего ребенка уехала из Мельбурна. Тем не менее для обучения Люк выбрал институт, в котором закончил факультет драматического искусства. Поначалу Люк Хемсворт снимался в местных сериалах, но братья, быстрее добившиеся успеха, подтолкнули его к переезду в США, где он принимал участие в фильмах «Убей меня трижды» и «Бесконечность». Затем актер получил приглашение в сериал «Мир Дикого Запада», который завоевал популярность с первых же эпизодов. Ему достался один из заметных второплановых персонажей. Также Люк снялся вместе со своим братом в двух частях эпопеи про Тора. В фильмографии актера есть проекта различных жанров — его часто приглашают не только в боевики, но и фильмы ужасов. Помимо актерской карьеры, он пробует силы в продюсерской деятельности. Кроме съемок в кино, уделяет много времени мотоспорту и серфингу.