Территория зла (фильм, 2024) смотреть онлайн

8.72024, Land of Bad
Боевик, Криминал113 мин18+
Молодой морпех выживает на вражеской территории с помощью пилота дрона. Боевик с братьями Хемсвортами и Расселом Кроу
О фильме

Неопытный военный оказывается один на вражеской территории, где из союзников у него остается только пилот дрона. Брутальный боевик с братьями Хемсвортами и Расселом Кроу.

Джей Джей Кинни — молодой солдат, которого в последний момент отправляют на срочную миссию на Филиппины в составе отряда «Дельта». Задача его участников — вызволить агента ЦРУ из плена исламистских террористов. Поддержу «Дельте» оказывают пилоты дронов, среди которых опытный военный Рипер — именно с ним поддерживает связь Кинни. Однако планы «Дельты» рушатся после ожесточенной перестрелки с противником, и Джей Джей единственный из отряда остается в живых. Теперь Кинни предстоит выживать на контролируемой врагом земле под присмотром Рипера.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Территория зла»