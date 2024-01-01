Территория зла (фильм, 2024) смотреть онлайн

Неопытный военный оказывается один на вражеской территории, где из союзников у него остается только пилот дрона. Брутальный боевик с братьями Хемсвортами и Расселом Кроу.



Джей Джей Кинни — молодой солдат, которого в последний момент отправляют на срочную миссию на Филиппины в составе отряда «Дельта». Задача его участников — вызволить агента ЦРУ из плена исламистских террористов. Поддержу «Дельте» оказывают пилоты дронов, среди которых опытный военный Рипер — именно с ним поддерживает связь Кинни. Однако планы «Дельты» рушатся после ожесточенной перестрелки с противником, и Джей Джей единственный из отряда остается в живых. Теперь Кинни предстоит выживать на контролируемой врагом земле под присмотром Рипера.



Во что выльется эта на первый взгляд простая миссия, можно узнать, если смотреть «Территория зла» — фильм 2024 онлайн в хорошем качестве доступен на Wink.



