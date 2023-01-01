Биография

Рассел Кроу — актер, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар». Родился в Веллингтоне 7 апреля 1964 года. Актерские способности Кроу проявил еще в детстве, снявшись в эпизоде популярного австралийского сериала. Школу так и не окончил — ее пришлось бросить ради финансовой помощи семье. Планировал поступить в Национальный институт драматического искусства в Сиднее, но передумал, понадеявшись на природные данные. В середине 1980-х играл в рок-группе Russ Le Roc, и позже увлечение музыкой переросло в полноценную сольную карьеру. Первым большим проектом Рассела Кроу стал фильм «Перекресток». За ним последовали киноленты «Доказательство», «Скины», «Чего мы стоим в жизни», «Быстрый и мертвый», «Секреты Лос-Анджелеса», «Тайна Аляски», «Свой человек». В 2001 году снялся в исторической драме Ридли Скотта «Гладиатор». Также актера можно встретить в фильмах «Нокдаун», «Гангстер», «Город порока», «Поезд на Юму».