Рассел Кроу
Russell Crowe
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 7 апреля 1964 г. (60 лет)
Биография
Рассел Кроу — актер, продюсер и режиссер. Лауреат премии «Оскар». Родился в Веллингтоне 7 апреля 1964 года. Актерские способности Кроу проявил еще в детстве, снявшись в эпизоде популярного австралийского сериала. Школу так и не окончил — ее пришлось бросить ради финансовой помощи семье. Планировал поступить в Национальный институт драматического искусства в Сиднее, но передумал, понадеявшись на природные данные. В середине 1980-х играл в рок-группе Russ Le Roc, и позже увлечение музыкой переросло в полноценную сольную карьеру. Первым большим проектом Рассела Кроу стал фильм «Перекресток». За ним последовали киноленты «Доказательство», «Скины», «Чего мы стоим в жизни», «Быстрый и мертвый», «Секреты Лос-Анджелеса», «Тайна Аляски», «Свой человек». В 2001 году снялся в исторической драме Ридли Скотта «Гладиатор». Также актера можно встретить в фильмах «Нокдаун», «Гангстер», «Город порока», «Поезд на Юму».
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 8.7
Территория зла2024, 113 мин
- 8.6
Спящие псы2024, 106 мин
- 8.3
Боец: Король ринга2022, 102 минБесплатно
- 8.0
Покерфейс2022, 90 мин
- 8.1
Неистовый2020, 86 мин
- 8.8
Славные парни2016, 111 минБесплатно
- 8.5
Город порока2012, 104 минБесплатно
- 8.7
Большая игра2009, 121 мин
- 9.1
Поезд на Юму2007, 117 минБесплатно
- 8.1
Небеса в огне1997, 94 минБесплатно
- 8.1
Эксперт1991, 92 минБесплатно