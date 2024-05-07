Страдающий от деменции полицейский пытается оправдать заключенного, приговоренного к смертной казни. Атмосферный детектив с Расселом Кроу и Карен Гиллан.



Рой Фриман когда-то работал в полиции и расследовал убийства, но болезнь Альцгеймера заставила его отойти от дел. С тех пор он принял участие в экспериментальной программе лечения, которая должна помочь ему справиться с потерей памяти, однако результаты пока еще не появились. В это время с ним связывается организация, помогающая заключенным, которым грозит высшая степень наказания. Среди ее подопечных есть Айзек — он утверждает, что не совершал убийство, за которое его приговорили. 10 лет назад в преступлении его вынудил сознаться сам Фриман, но что, если Айзек говорит правду? Бывший детектив решает снова погрузиться в давнее дело — в тот самый момент, когда к нему начинают понемногу возвращаться травматичные воспоминания.



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