Спящие псы (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Страдающий от деменции полицейский пытается оправдать заключенного, приговоренного к смертной казни. Атмосферный детектив с Расселом Кроу и Карен Гиллан.
Рой Фриман когда-то работал в полиции и расследовал убийства, но болезнь Альцгеймера заставила его отойти от дел. С тех пор он принял участие в экспериментальной программе лечения, которая должна помочь ему справиться с потерей памяти, однако результаты пока еще не появились. В это время с ним связывается организация, помогающая заключенным, которым грозит высшая степень наказания. Среди ее подопечных есть Айзек — он утверждает, что не совершал убийство, за которое его приговорили. 10 лет назад в преступлении его вынудил сознаться сам Фриман, но что, если Айзек говорит правду? Бывший детектив решает снова погрузиться в давнее дело — в тот самый момент, когда к нему начинают понемногу возвращаться травматичные воспоминания.
Удастся ли Фриману докопаться до правды и какие тайны скрывает его прошлое, узнаете из триллера «Спящие псы» — фильм 2024 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Адам
Купер
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Карен
Гиллан
- Актёр
Мартон
Чокаш
- Актёр
Томми
Флэнаган
- ТМАктёр
Томас
М. Райт
- ГГАктёр
Гарри
Гринвуд
- ПМАктёр
Пачаро
Мзембе
- ЛГАктриса
Линн
Гилмартин
- ПААктриса
Паула
Арунделл
- ЭБАктриса
Элизабет
Блэкмор
- АКСценарист
Адам
Купер
- БКСценарист
Билл
Колладж
- БКПродюсер
Билл
Колладж
- ДГПродюсер
Дебора
Гловер
- АКПродюсер
Арун
Кумар
- Продюсер
Пуйа
Шахбазян
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ЗДХудожник
Зед
Драгойлович
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- БНОператор
Бен
Нотт
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер