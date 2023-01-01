Биография

Мартон Чокаш — киноактер. Лауреат нескольких кинопремий, в частности Australian Film Ins «Лучший актер второго плана». Родился в Инверкаргилле, Новая Зеландия, 30 июня 1966 года. С малых лет увлекался путешествиями и актерской игрой. Учился в Королевском колледже Окленда, а в 1989 году окончил новозеландскую театральную школу Toi Whakaari. Через год впервые вышел на театральную сцену. Наиболее известные постановки с его участием — «Юлий Цезарь», «Кто боится Вирджинии Вульф», «Аркадия». Творческую биографию в кино Мартон Чокаш начал с эпизода в популярном сериале «Театр Рэя Брэдбери». Звездной для Чокаша стала роль в фэнтези-трилогии «Властелин колец». Всего в фильмографии исполнителя 81 киноработа, среди которых совсем новые — в 2024 году на экраны вышли фильмы «Кукушка», «Дом трофеев», «Спящие псы», «На юг». В пяти кинолентах актер играет самого себя. Запланированы съемки в фильме режиссера Дэниэла Грэма Wagner in Venice, где Чокаш будет играть Ференца Листа.