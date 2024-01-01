Одержимость. История панка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Мечтательный старшеклассник притворяется музыкантом, чтобы впечатлить крутую девчонку, и теперь ему предстоит собрать настоящую группу. Драмеди о взрослении «Одержимость. История панка» — фильм 2024 года, пропитанный духом молодости и андерграунда.



На дворе бунтарские 80-е. Подросток по имени Ангус повис в неизвестности: его мать ушла из дома в поисках себя, брат учится в Лондоне, а немногословный отец оказывается сомнительной компанией для подростка, мечтающего о чем-то большем. Но вот однажды брат присылает Ангусу посылку с виниловой пластинкой пост-панк группы Public Image Ltd. Это открытие полностью меняет его жизнь. Чтобы впечатлить крутую, но холодную девушку Холли, Ангус говорит, что у него есть своя музыкальная группа, где он играет на басу. Вот только теперь ему надо доказать, что это правда: овладеть инструментом, собрать единомышленников и сыграть концерт.



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