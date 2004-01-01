Эвиленко (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
1986 год. Андрей Эвиленко объединяет в себе все самые отвратительные и ужасные качества советского гражданина и человека вообще. За совращение учениц его выгоняют из школы, после чего он устраивается в железнодорожное управление. На новой работе он большую часть времени посвящает написанию кляуз на своих коллег, а по вечерам ходит по опустевшим улицам маленького провинциального города в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски убивает их, а порой даже съедает тела. Следователь Вадим Лезиев на протяжении долгих восьми лет пытается найти безумного серийного убийцу, но тот слишком умен и хитер, чтобы оставлять какие-то следы. Однако однажды ему удается выйти на след психопата.
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Информация
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Давид
Гриеко
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- Актёр
Мартон
Чокаш
- РПАктёр
Рональд
Пикап
- ФБАктриса
Фрэнсис
Барбер
- ДБАктёр
Джон
Бенфилд
- ИЦАктёр
Игорь
Цишкевич
- ФСАктёр
Фабрицио
Сердженти Кастеллани
- Актёр
Остап
Ступка
- ДГСценарист
Давид
Гриеко
- МКПродюсер
Марио
Котоне
- ДППродюсер
Джейсон
Питти
- АКХудожница
Агата
Канниццаро
- АБКомпозитор
Анджело
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