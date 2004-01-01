Эвиленко (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

1986 год. Андрей Эвиленко объединяет в себе все самые отвратительные и ужасные качества советского гражданина и человека вообще. За совращение учениц его выгоняют из школы, после чего он устраивается в железнодорожное управление. На новой работе он большую часть времени посвящает написанию кляуз на своих коллег, а по вечерам ходит по опустевшим улицам маленького провинциального города в поисках новых жертв. Теперь он не только насилует детей, но и зверски убивает их, а порой даже съедает тела. Следователь Вадим Лезиев на протяжении долгих восьми лет пытается найти безумного серийного убийцу, но тот слишком умен и хитер, чтобы оставлять какие-то следы. Однако однажды ему удается выйти на след психопата.



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