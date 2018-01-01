Биография

Остап Ступка — советский, российский и украинский театральный актер, актер кино, телеведущий. Родился во Львове 2 сентября 1967 года. Происходит из актерской семьи. Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, его мама тоже актриса. Так что детство Остапа прошло за кулисами театров, в которых работали родители. В школьные годы занимался в театральном кружке, участвовал в выпусках детских телепрограмм. Окончил Киевский государственный театральный институт имени Карпенко-Карого. В 1988 году начал служить в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Его дебют на театральной сцене — роль в спектакле «Тевье-Тевель». Остап Ступка впервые снялся в кино в 1985 году со своим отцом в мелодраме «Женихи». Сыграл роль в драме «Господи, прости нас, грешных» с Богданом Ступкой в главной роли. Исполнил роли в сериалах «Куплю друга», «Одесса-мама», «Мажор». Играл в таких известных фильмах, как «Битва божьих коровок», «Гений пустого места», «Тарас Бульба», «Не парься!». Фильмография актера насчитывает 50 фильмов и сериалов.