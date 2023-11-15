Тихий центр (сериал, 2010) смотреть онлайн
7.82010, Тихий центр 1 сезон
Мелодрама12+
В родной дом в тихом центре Минска после двенадцати лет жизни в Москве возвращается бизнесмен Вадим с молодой женой моделью Ольгой. Здесь, в старом двухэтажном доме, живут все те же люди – эксцентричная стареющая актриса, милейшая женщина Лилия Степановна с сыном Алешенькой, экстравагантная пара Митя и Алия с детьми, а также первая любовь Вадима – Татьяна, у которой, невзирая на наличие красавца-мужа, жизнь складывается довольно безрадостно.
Возвращение Вадима кардинальным образом меняет привычный уклад жизни всех его соседей.
6.6 КиноПоиск
- РГРежиссёр
Рената
Грицкова
- ВААктриса
Варвара
Андреева
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актриса
Алеса
Качер
- МРАктёр
Максим
Радугин
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ЗЗАктриса
Зинаида
Зубкова
- ДСАктёр
Дмитрий
Сенин
- ЕВАктриса
Елена
Владомирская-Пастревич
- Актёр
Остап
Ступка
- СААктриса
Светлана
Аникей
- ТЛСценарист
Тамара
Лисицкая
- АКПродюсер
Антонина
Короткая
- ИХХудожник
Игорь
Хруцкий
- НГХудожница
Нина
Гурло
- ВИМонтажёр
Валентина
Ивановская
- ВБОператор
Виктор
Бондарович
- ВККомпозитор
Виктор
Копытько