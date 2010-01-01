Тихий центр (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В родной дом в тихом центре Минска после двенадцати лет жизни в Москве возвращается бизнесмен Вадим с молодой женой моделью Ольгой. Здесь, в старом двухэтажном доме, живут все те же люди – эксцентричная стареющая актриса, милейшая женщина Лилия Степановна с сыном Алешенькой, экстравагантная пара Митя и Алия с детьми, а также первая любовь Вадима – Татьяна, у которой, невзирая на наличие красавца-мужа, жизнь складывается довольно безрадостно.



Возвращение Вадима кардинальным образом меняет привычный уклад жизни всех его соседей.

