Биография

Варвара Андреева — российская актриса. Заслуженная артистка РФ. Родилась в Москве 27 мая 1976 года. Мама Варвары — инженер-металлург, очень любила театр и вообще мир искусства. Девочка посещала почти все спектаклями Театра на Юго-Западе. После школы она дважды неудачно поступала в ГИТИС, проучилась два года в пединституте, но в итоге стала студенткой Театрального училища имени Щепкина. Получив диплом, Андреева пришла служить в Малый театр. Актриса принимала участие в театральных постановках «Государственный переворот», «Любовный круг». Варвара Андреева снимается в драмах, мелодрамах и комедиях. Наиболее известные ее работы — в сериалах «Две судьбы», «Звезда эпохи», «Доктор Живаго», «Моя Пречистенка», «На пути к сердцу», «Тихий центр», «Путейцы-2», «Дневник доктора Зайцевой — 2», «Анатомия убийства», «Смерть в объективе», «Кукольный домик».