Прииск (сериал, 2006) смотреть онлайн
9.02006, Прииск 1 сезон
Боевики16+
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Сюжет
Действие этой истории происходит на территории небольшого золотодобывающего прииска, который собираются закрывать, потому что план добычи золота давно уже не выполняется. В непростые для поселка времена возвращается на Родину после пятилетнего плавания Гена Томилин. Он везет подарок невесте Кате, которая, по его представлениям, непременно должна была его дождаться. Катя не дождалась — она вышла замуж за геолога Сергея Романова, который приехал на прииск из Санкт-Петербурга, чтобы найти золотоносную жилу и спасти поселок от вымирания...
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
3.4 IMDb
- АКРежиссёр
Алексей
Козлов
- Актёр
Ярослав
Бойко
- Актёр
Николай
Добрынин
- ЛКАктёр
Леонид
Кулагин
- Актриса
Лариса
Малеванная
- ВААктриса
Варвара
Андреева
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- КБАктёр
Константин
Бутаев
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- БВАктёр
Борис
Войцеховский
- НГАктёр
Николай
Годовиков
- АКСценарист
Алексей
Козлов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ЮГОператор
Юрий
Гармаш
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко