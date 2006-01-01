Прииск. Серия 7
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1-й сезон
7-я серия

Прииск (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.02006, Прииск. Серия 7
Боевик16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие этой истории происходит на территории небольшого золотодобывающего прииска, который собираются закрывать, потому что план добычи золота давно уже не выполняется. В непростые для поселка времена возвращается на Родину после пятилетнего плавания Гена Томилин. Он везет подарок невесте Кате, которая, по его представлениям, непременно должна была его дождаться. Катя не дождалась — она вышла замуж за геолога Сергея Романова, который приехал на прииск из Санкт-Петербурга, чтобы найти золотоносную жилу и спасти поселок от вымирания...

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Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прииск»