Прииск (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Действие этой истории происходит на территории небольшого золотодобывающего прииска, который собираются закрывать, потому что план добычи золота давно уже не выполняется. В непростые для поселка времена возвращается на Родину после пятилетнего плавания Гена Томилин. Он везет подарок невесте Кате, которая, по его представлениям, непременно должна была его дождаться. Катя не дождалась — она вышла замуж за геолога Сергея Романова, который приехал на прииск из Санкт-Петербурга, чтобы найти золотоносную жилу и спасти поселок от вымирания...



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