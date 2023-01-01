Биография

Николай Добрынин – известный актер театра и кино, получил звание заслуженного артиста РФ. Его успех связан с работой в постановке Романа Виктюка «Служанки». Кроме того, прославился образом Митяя Буханкина в фильме «Сваты». Родился Николай в 1963 году. В детские годы он увлекся музыкой, учился играть на баяне, с удовольствием участвовал в школьной самодеятельности. С профессией ему помог определиться брат, который посоветовал поступать в театральный вуз столицы. Очень быстро и умело Николай мог перевоплощаться в различных героев. После армии начал работать в «Сатириконе», а роль в постановке «Служанки» приносит ему большую популярность. Настоящий прорыв в творчестве актера Николая Добрынина произошел, когда его пригласили на съемки третьей части «Сватов», где он стал Митяем Буханкиным. Популярность образа была настолько большой, что появился новый сериал «Байки Митяя», в нем главную роль сыграл Добрынин. Его фильмография уже насчитывает более ста ролей. Сейчас роли Николая Добрынина связаны с исторической драмой «Легенды Феррари» и продолжением сериала «Сваты». Развивает свое творчество в театре, принимая участие в спектаклях «Близкие люди», «Бабий бунт» и других.